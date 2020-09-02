Калуга, 2 сентября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в областном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли жители Обнинска 1959 и 1963 годов рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 69 смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом.