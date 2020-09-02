Тамбов, 2 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 2 сентября, на итоговом заседании коллегии министерства сельского хозяйства России рассказал о достижениях АПК региона,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На заседании коллегии

Губернатор Александр Никитин представил достижения агропромышленного комплекса региона на коллегии Минсельхоза РФ, которое прошло с участием регионов под председательством министра Дмитрия Патрушева.

Александр Никитин поблагодарил министра за оказываемую Тамбовщине поддержку. По словам губернатора, ежегодно в АПК Тамбовской области увеличиваются объёмы производства, значительно превышая российские темпы, растут инвестиции в отрасль, выпускается качественная продукция, обеспечивается рост экспорта. Каждый год в АПК инвестируется свыше 30 млрд рублей. За последние 5 лет объем инвестиций в отрасль составил почти 170 млрд рублей, создано более 5200 высокопроизводительных рабочих мест, а уровень среднемесячной заработной платы вырос на 54 процента.

В условиях пандемии отрасль работала безостановочно, посевная кампания была проведена в срок. На сегодняшний день аграриями области собрано более 4,2 млн тонн зерна, рост производства мяса за первое полугодие составил более 20 процентов.

По итогам прошлого года глава региона в первую очередь отметил рекордный сбор урожая подсолнечника — 881 тысяча тонн (второе место в ЦФО и восьмая позиция в РФ), сои — 243 тысяч тонн (четвертое место в ЦФО и седьмое место в РФ). Кроме того, Тамбовщина занимает в России пятое место по валовому сбору сахарной свеклы.

В прошлом году продолжился рост производства мяса скота и птицы на убой в живом весе — больше 560 тысяч тонн. Это второе место в стране.

По мнению Александра Никитина, одна из главных задач сегодня — развивать экспорт продукции АПК. Регион экспортирует зерно, растительное масло, мясо и субпродукты, сахар в более чем 70 стран мира.

«За последние пять лет в 3,3 раза в области вырос экспорт продовольствия», — отметил Александр Никитин.

Большое внимание уделяется развитию садоводства. К 2024 году планируется полностью обеспечить потребность населения области в плодовых и ягодных культурах за счет собственного производства.

В своем выступлении Александр Никитин акцентировал внимание на агростраховании. В 2019 году площадь застрахованных культур в области увеличилась в 13,7 раза по сравнению с 2018 годом. Кроме того, по итогам 2019 года Тамбовская область является первой в России по охвату сельскохозяйственных животных страхованием с господдержкой — застраховано 585 тысяч условных голов сельскохозяйственных животных.

Отдельно глава региона остановился на развитии цифровизации сельского хозяйства. Сегодня более 20 процентов сельскохозяйственной техники в области оснащены системой ГЛОНАСС/GPS. В животноводческих хозяйствах внедряются технологии доения роботом-дояром, компьютеризированные системы управления стадом, современные автоматизированные системы кормления с функциями смешивания, самозагрузки корма и его раздачи.

«В нашем регионе программа развития сельских территорий — одна из самых эффективных, — подчеркнул Александр Никитин. — В рамках реализации мероприятий по устойчивому и комплексному развитию сельских территорий за 5 лет на селе нами уже обеспечено жильем 1300 семей, построено 100 км автодорог. В текущем году министерством в перечень проектов комплексного развития сельских территорий на 2021 год включено 17 проектов Тамбовской области. Все они находятся в высокой степени готовности».

По итогам доклада Дмитрий Патрушев заметил:

«Аграрии Тамбовской области в очередной раз не подвели».

В заседании коллегии министерства сельского хозяйства России приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, профильных комитетов палат Федерального Собрания Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, а также научных и образовательных учреждений.