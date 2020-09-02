Вашингтон, 2 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Министерство финансов США заявило о введении санкционных мер в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда, сообщает 2 сентября официальный сайт минфина.

Дядя Сэм вводит санкции

Ограничительные меры вводятся против гражданина Гамбии Фату Бенсуда и гражданина Лесото Факисо Мочочоко, являющихся сотрудниками МУС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против членов МУС за расследование предполагаемых военных преступлений военнослужащих США в Афганистане и в других странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры о начале расследования военных преступлений, совершённых в Афганистане силовиками США и их сателлитами.