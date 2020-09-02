Челябинск, 2 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по делу против десятерых граждан, которые покушались на продажу наркотических средств. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в суды, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) succo Суд

По данным следователей, гражданам вменили незаконный оборот более 14 кг. запрещённых веществ. Один из обвиняемых доставлял товар в Уральский регион, а остальные фасовали его и размещали закладки в Югре и Челябинской области.

В состав группы входили жители Перми, Москвы, Югры и Челябинска. Один из них заключил досудебное соглашение. Его дело рассмотрит Сосновский суд. Ещё девятерых будет судить Курчатовский райсуд Челябинска.