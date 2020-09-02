Калуга, 2 сентября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 134 положительных результата тестов, 1 тыс. 114 человек находятся на лечении, 6 тыс. 951 человек выздоровел, 69 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (223), в Обнинске (136), в Людиновском районе (115), в Боровском районе (99), в Жуковском районе (67) и в Дзержинском районе (63).