Архангельск, 2 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. На избирательных участках Архангельской области установят камеры видеонаблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Марина Каширская ИА REGNUM Камера

Видеонаблюдение будет применяться на 254 объектах, из них в помещениях избирательных участков — 222, в помещениях территориальных избирательных комиссий — 32.

В ближайшее время сотрудники Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» проведут необходимые работы по установке и настройке средств видеонаблюдения.

«В зону видимости видеокамер на избирательном участке должна попадать увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования, место, где осуществляется работа со списком избирателей, место выдачи избирательных бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Архангельской области состоятся выборы губернатора. На пост главы региона претендуют шесть человек. Кроме того, в нескольких муниципалитетах пройдут выборы в органы местного самоуправления.