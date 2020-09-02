Лондон, 2 сентября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Правительство Великобритании считает прошедшие переговоры по торговому соглашению Лондона и Брюсселя «полезными», хотя стороны сохранили «серьезные разногласия», 2 сентября передает BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Happy Brexit

«Мы остаемся в тесном контакте с ЕС и с нетерпением ждем следующего раунда переговоров на следующей неделе в Лондоне» , — заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, прямо назвал прошедший раунд переговоров в Лондоне провальным.

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