Домбаровский, Оренбургская область, 2 сентября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. В посёлке Домбаровский Оренбургской области школа, построенная в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», не готова к учебному году. Такой вывод сделал активист ОНФ Дмитрий Болдырев.

Дмитрий Болдырев Крыльцо здания школы

Он сообщил в соцсети о полученной от местных жителей информации о том, что территория школы не отвечает требованиям обеспечения безопасности. Общественник посетил образовательное учреждение. «Увиденное повергло в шок», — поделился Дмитрий Болдырев своими впечатлениями.

По его словам, на территории раскопана яма с пожарными емкостями, которые в не рабочем состоянии. Яма раскопана еще в июне. «Получается в случаи пожара тушить школу будет нечем», — отметил активист.

Дмитрий Болдырев Благоустройство с дефектами

По периметру школьной площадки разбросан строительный мусор, не вывезены строительные материалы и оборудование. На отмостках, тротуарах имеются многочисленные провалы грунта. На школьную территорию без труда может проникнуть посторонний, поскольку в калитке, воротах и заборе есть значительный зазор. Ворота на заднем дворе не окрашены, имеют признаки глубокой коррозии. Не организован водоотвод на входных группах. На крыльце эвакуационного выхода здания плитка уже частично разрушена.

Дмитрий Болдырев При таких зазорах в воротах на территорию школы могут проникнуть посторонние

Дмитрий Болдырев напомнил, что школа в поселке построена всего год назад в рамках национального проекта.

По факту распространенной информации о ненадлежащем состоянии школы и неготовности ее к новому учебному году прокуратура организовала проверку. «В ходе надзорных мероприятий прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении норм законодательства при строительстве социально-значимого объекта, об эффективности расходования выделенных бюджетных средств и качестве проведенных застройщиком работ», — сказала старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

По ее словам, региональная прокуратура оценит полноту и своевременность надзора со стороны прокуратуры Домбаровского района за процессами строительства, ввода в эксплуатацию и приемки школы накануне нового учебного года.