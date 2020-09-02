К месту пожара в Тарасовском районе Ростовской области вылетел Бе-200
Тарасовский район, Ростовская область, 2 сентября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В Ростовской области к тушению лесного пожара в Тарасовском районе помимо вертолёта Ми-8 будет привлечён самолёт Бе-200. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.
Павел Аджигильдяев
Самолёт-амфибия Бе-200
«В 16:50 мск вылетел самолёт Бе-200 для тушения [пожара] в Тарасовском районе», — уточнили в ведомстве.
Отмечается также, что из-за угрозы распространения огня на хутор Дубы были эвакуированы 100 человек.