Москва, 2 сентября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Госдуме не удивлены заявлению специалистов лаборатории бундесвера о том, что оппозиционного блогера Алексея Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Иван Шилов ИА REGNUM Опять

«Ну это уже баян, как принято писать в Сети. Придумать что-то новое мозгов не хватает», — иронизирует депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военные токсикологи установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». ФРГ призвала Россию прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.