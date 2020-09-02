Киев, 2 сентября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Деятельность МВД Украины в настоящий момент негативно оценивают 70% граждан страны, а баланс положительной/отрицательной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет — (минус) 52%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Соответствующие результаты исследования центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива были представлены в Киеве сегодня, 2 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. При этом оказалось, что значительная часть граждан вообще не знает, кто возглавляет те или иные правоохранительные органы Украины.

Как показал опрос, баланс положительной/отрицательной оценки деятельности главы национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника составляет — (минус) 41%, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого — (минус) 40%, генерального прокурора Ирины Венедиктовой — (минус) 39%, и.о. председателя государственного бюро расследований Александра Соколова — (минус) 33%, главы службы безопасности Ивана Баканова — (минус) 30%.

Среди структур максимальной уровень доверия у национальной полиции, которой полностью доверяют 4,6%. СБУ полностью доверяют 3,3% граждан, для остальных силовых ведомств этот показатель находится в районе 1%.

Социологи отмечают, что опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Стоит отметить, что финансирование опроса осуществлено в рамках проекта посольства королевства Нидерландов.