Дублин, 2 сентября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил о провале очередных переговоров в Лондоне по торговому соглашению Великобритании и ЕС, 2 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я вернулся из Лондона сегодня утром. Мы не увидели никаких изменений в позиции Великобритании. Я обеспокоен и разочарован» , — заявил Барнье журналистам в Ирландии после переговоров с британским представителем Дэвидом Фростом.

«Развод» Великобритании и ЕС де-факто уже произошел, однако стороны так и не приняли соглашение о торговле после окончательного выхода Соединенного Королевства из блока.

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