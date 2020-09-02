Сухиничи, Калужская область, 2 сентября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. 19-летний житель Калужской области и 23-летний гражданин Украины совместно украли из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи две тонны лома черного металла, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

Nikatv.ru Из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи украли две тонны лома черного металла

Безработные злоумышленники сбыли украденный металлолом в пункт приёма, а полученные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Железнодорожным ворам грозит до пяти лет лишения свободы.