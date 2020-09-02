Москва, 2 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Кремль не поступала информация о том, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен ядом из группы «Новичок». Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, у российской стороны нет таких данных от немецкой стороны.

Ранее представитель правительства ФРГ заявил о том, что российский блогер Алексей Навальный был якобы отравлен ядом из группы «Новичок». Официального подтверждения этой информации не предоставлено.