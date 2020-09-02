Тюмень, 2 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. На одной из строительных площадок Тюмени во время грозы упали два башенных крана, два человека были травмированы, сообщает 2 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.

Grzegorz-Skibka Башенные краны

По данным МЧС, погибших в результате ЧП нет.

В сообщении с места происшествия было указано, что падение кранов произошло в результате воздействия грозового фронта.

Две бригады скорой медицинской помощи доставили двоих пострадавших в областную клиническую больницу №2.

У одного из пострадавших повреждены внутренние органы, проводится хирургическая операция. У второго выявлены тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки, пострадавший находится в реанимации.