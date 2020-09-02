Киев, 2 сентября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Украина в нынешней ситуации не может себе позволить ввести особый статус для Донбасса, заявила журналистам сегодня, 2 сентября, народный депутат от фракции «Слуга народа», кандидат в мэры Киева от партии Зеленского Ирина Верещук.

slavrada.gov.ua Славянск занятый нацбатами Украины

Она отметила, что на Украине в принципе нет такой административно-территориальной единицы как Донбасс.

«Что такое Донбасс? Это часть Донецкой и Луганской областей? Нет… Донбасс условно называют и частью Харьковской области (это манипуляция депутата, Харьковская область входит в регион Слобожанщина, а не Донбасс — ред.)», — заявила Верещук.

Она отметила, что власти Украины готовы говорить только об экономическом статусе — «в виде закона, который будет для всех регионов одинаков».

«Если мы будем так двигаться (к особому статусу Донбасса) — мы не зайдем далеко. Это — красные линии и я думала, что они уже не должны обсуждаться», — резюмировала Верещук.

ИА REGNUM напоминает, что дискуссия об особом статусе Донбасс резко активизировалась на Украине после заявления первого премьера, заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина, который выступил за предоставление особого статуса всей территории бывших Донецкой и Луганской областей. Власти объявили слова Фокина его личным мнением, а не официальной позицией государства. В Раде рассматривают различные варианты «наказания» для 87-летнего экс-премьера Украины, вплоть до вывода его из состава группы.