Пермь, 2 сентября, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Пермяки в соцсетях жалуются на то, что в 1 сентября в ряде школ произошли сбои при организации работы в условиях коронавирусного режима. Из-за требования обязательной термометрии школьников при входе образовалось скопление детей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

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Жительница Перми, в частности, отметила, что на улице шел дождь, дети толпились, чтобы быстрее попасть в здание: старшеклассники отталкивали первоклассников. Родители подозревают, что в школах не хватает работников и бесконтактных термометров.

Одна из школьниц призналась, что теперь ей приходиться ждать в парке, когда начнут запускать ее класс в школу. Девочка живет далеко от общеобразовательного учреждения и приезжает всегда заранее.

В администрации Перми заявили, что знают о проблеме. «В связи с организацией бесконтактного измерения температуры всем учащимся при входе в некоторые школы в первый учебный день наблюдалось скопление детей. Руководством департамента образования администрации Перми тщательно изучена ситуация первого учебного дня и приняты меры по недопущению образования очереди при входе. В частности, в школах открыты дополнительные входы», — сказали в мэрии и добавили, что держать ситуацию на контроле.

По данным администрации города, в Перми 127 тысяч школьников приступили к очным занятиям после длительного периода дистанционного обучения и летних каникул.