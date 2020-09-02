Ярославль, 2 сентября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Ярославский нефтеперерабатывающий завод («Славнефть-ЯНОС») ввёл в эксплуатацию установку мокрого катализа, которая предназначена для утилизации сероводорода и производства серной кислоты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС». Новая установка позволит увеличить производственные мощности предприятия без ущерба для окружающей среды. Аналогичный процесс успешно применяется на ЯНОСе с 2005 года.

Славнефть-ЯНОС Установка мокрого катализа

Мощность установки МК-2 рассчитана на производство порядка 46 тысяч тонн в год 98% — ой серной кислоты, используемой в процессе сернокислотного алкилирования (получения алкилата — высокооктанового компонента бензинов) или 48 тыс тонн в год 93%-ой товарной серной кислоты.

Проект строительства новой установки реализован в рамках Долгосрочной программы развития ПАО «Славнефть-ЯНОС» до 2035 года, а также Соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ПАО «Славнефть-ЯНОС», Росприроднадзором и правительством Ярославской области.

«В 2017 году, в Год экологии в России, мы подписали Соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между нашим предприятием, Правительством Ярославской области и Росприроднадзором сроком на три года, — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Сегодня мы констатируем, что большинство мероприятий, предусмотренных Соглашением, выполнены, и в их числе одно из самых значимых — строительство новой установки по утилизации сероводорода методом мокрого катализа».

В открытии установки принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Сохранение экологии — один из главных приоритетов в деятельности правительства региона, и я рад, что наши подходы в этих вопросах совпадают с позицией руководства компании, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Проект реализован в рамках нашего соглашения в сфере окружающей среды и осуществлён в намеченные сроки. Отрадно, что даже пандемия не помешала осуществлению планов. Предприятие не прекращало работу и по итогам первого полугодия смогло сохранить объемы производства и численность персонала.»