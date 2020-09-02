Токио, 2 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Кадзуо Сии, председатель Коммунистической партии Японии, сделал заявление в своём Twitter по поводу «унизительной уступки» Синдзо Абэ относительно Курильских островов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Глава компартии критикует Синдзо Абэ за мягкость в отношении территориального конфликта с Россией. Он также считает, что «политика Абэ станет серьезным тормозом для Японии в переговорах по поводу территориального конфликта».

В июне 2019 года Владимир Путин на телеканале «Россия 1» высказался о том, что не намерен отдавать Японии Курильские острова. Это заявление на государственном телеканале России — «результат неэффективной дипломатии администрации Абэ», считает Кадзуо Сии.

Поправки к Конституции РФ, принятые в этом году, предусматривают запрет на отчуждение российских территорий. Это также усложняет для Японии переговоры по поводу возвращения Курильских островов.

Кадзуо Сии заявил, что на данный момент «перспектива возвращения даже двух островов наиболее затруднительна, чем когда-либо».