Нижний Новгород, 2 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде могут обновить часть исторического центра. Город вошел в список пилотных проектов Ростуризма, об этом сообщает Телеграм-канал «Горький Нижний».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

На повышение исторической привлекательности Нижнего Новгорода, а также Углича и Тулы суммарно выделено 9 миллиардов рублей. На эти деньги предполагается создать новые общественные пространства; установить архитектурную подсветку и участков улиц в границах туристического центра; обустроить парковку для туристических автобусов и пешеходов, а также проработать системы навигации и информации.

В предоставленном проекте также предусмотрено реорганизация сооружений, противоречащих характеру исторической застройки.

Если опыт пилотных проектов в трех российских городах будет признан успешным, его применят к другим городам.

В 2021 году Нижний Новгород отметит 800-летний юбилей.