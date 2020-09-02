Исторический центр Нижнего Новгорода может измениться
Нижний Новгород, 2 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде могут обновить часть исторического центра. Город вошел в список пилотных проектов Ростуризма, об этом сообщает Телеграм-канал «Горький Нижний».
На повышение исторической привлекательности Нижнего Новгорода, а также Углича и Тулы суммарно выделено 9 миллиардов рублей. На эти деньги предполагается создать новые общественные пространства; установить архитектурную подсветку и участков улиц в границах туристического центра; обустроить парковку для туристических автобусов и пешеходов, а также проработать системы навигации и информации.
В предоставленном проекте также предусмотрено реорганизация сооружений, противоречащих характеру исторической застройки.
Если опыт пилотных проектов в трех российских городах будет признан успешным, его применят к другим городам.
В 2021 году Нижний Новгород отметит 800-летний юбилей.
Правительство области обещает привести в порядок «как минимум 69 объектов культурного наследия на территории исторического центра». Подготовка к празднованию юбилея и связанные с ним мероприятия по реконструкции обойдутся в не менее, чем 20 миллиардов рублей. Уже появились первые сообщения о том, что этих средств может не хватить.