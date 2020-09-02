Мурманск, 2 сентября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В Мурманской области тест на коронавирус SARS-CoV-2 сдали 4936 педагогов. У 18 преподавателей результат оказался положительным. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Коронавирус

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Напомним, за сутки в регионе выявлено 75 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 12 967.