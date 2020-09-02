Москва, 2 сентября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Вопросы с проведением избирательной процедуры в образовательных учреждениях должны решаться с региональными органами управления образованием. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, которую цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Избирательный участок

«Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что данные процессы должны проводиться «в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса».

Отмечается также, что к процессу подключили надзорные органы в образовательной отрасли.