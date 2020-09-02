Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Смольном вовсю обсуждают повышение стоимости проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга. Предполагается, что разовый проезд в метро в 2021 году обойдется пассажиру в 62 рубля, а на наземном транспорте — в 55 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Как сообщает 2 сентября издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в администрации Санкт-Петербурга, в настоящий момент в коридорах власти обсуждается несколько сценариев повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Так, согласно одному из них, стоимость поездки по билету длительного пользования может вырасти на 8%. Кроме того, рассматривается вариант 55−65 рублей за билет и жетон, соответственно, и единый тариф в 60 рублей на разовый проезд в любом виде городского общественного транспорта.

Отметим, ранее городские перевозчики заявили, что их расходы на следующий год будут на 9% выше, чем в 2020 году.

Напомним, в прошлом году при повышении платы за проезд в наземном транспорте и метро остановились на варианте синхронного подорожания талона и жетона на 10 рублей, до 50 и 55 рублей, что и произошло с 1 января 2020 года. Поездки по многоразовому «Подорожнику» прибавили в цене 3,9%.

Основная идеология такого распределения состоит в том, что разовой оплатой пользуется меньшинство жителей города, в основном речь о туристах.