Москва, 2 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Льготное кредитование в сфере технологической модернизации агропромышленного комплекса поспособствует обновлению парка техники в сельском хозяйстве. Об этом 2 сентября заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Сельхозтехника

«Я говорю об обновлении парка сельхозтехники и оборудования. Благодаря господдержке в 2019 году приобрели более 49 тыс. единиц, в 2021 году планируется достижение показателей в 56 тыс. единиц», — заявил Патрушев.

«Мы рассчитываем, что это поможет скорректировать тенденцию по сокращению парка, которая фиксировалась в прошлые годы», — добавил он.