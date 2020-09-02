Тарасовский район, Ростовская область, 2 сентября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Мощный пожар, вспыхнувший на землях лесничества в Тарасовском районе Ростовской области, угрожает населённому пункту Дубы. По данным из отрытых источников, в 2010 году на хуторе насчитывалось около 600 жителей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По информации регионального управления МЧС России, пожар полыхает на площади около 10 гектаров. В настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

«Работы ведутся по повышенному номеру сложности. Задействовано 28 человек и 14 единиц техники. Для ликвидации возгораний в Тарасовский район выдвинулась аэромобильная группировка в составе 100 человек и 15 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.