Калуга, 2 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. В Калужской области 2 сентября началось досрочное голосование в представительные органы местного самоуправления. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM секретарь областной Избирательной комиссии Ирина Алёхина.

Досрочное голосование

По её словам, досрочное голосование организовано в помещениях Территориальных избирательных комиссий для граждан, которые по уважительной причине не смогут проголосовать 13 сентября 2020 года. Проголосовать досрочно избирателям предлагается до 10 сентября включительно.

«На территории региона образовано 28 территориальных избирательных комиссий. 25 комиссий в районах области и три комиссии в Калуге — в Ленинском, Московском и Октябрьском округах. На депутатские мандаты в представительные органы местного самоуправления Калужской области претендуют 4695 человек», — сказала Ирина Алёхина.