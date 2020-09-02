Москва, 2 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Неправильно было бы вызывать много новых игроков в сборную России по футболу. Об этом 2 сентября заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Kremlin.ru Станислав Черчесов

«Согласен с тем, что команда возрастная. Давно не собирались, после практически года отсутствия игр сразу вызывать много новых имен было бы неправильно», — сказал Черчесов.

Он добавил, что тренерский штаб планировал вызвать четырёх нападающих. Первоначально в этом списке был форвард «Арсенала» Евгений Луценко, но он получил травму, и вместо него был приглашён Александр Соболев, который «обжился» в «Спартаке».