Белокалитвинский район, Ростовская область, 2 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Белокалитвинском районе Ростовской области лесной пожар, вспыхнувший неподалёку от хутора Богатов, перекинулся на дачные дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Цитата из к/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

«Вблизи хутора Богатов обнаружен лесной пожар на площади 2 гектара. По имеющейся информации, огонь перекинулся в СНТ «Пионер» на 20 дачных домов. К тушению привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России», — уточнили в ведомстве.

К тушению пожара привлечено 26 человек и восемь единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в районе хутора Богатов в экстренные службы поступило в 12:05 мск.