Махачкала, 2 сентября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Мэрия Махачкалы займется организацией похорон погибших при пожаре в многоквартирном доме и окажет необходимую помощь пострадавшим семьям. Об этом 2 сентября на своей странице в Instagram сообщил глава города Салман Дадаев.

30.mchs.gov.ru Пожар

Напомним, накануне вечером в пятиэтажном доме по проспекту Гамидова произошел пожар, унесший жизни пяти человек. В одной квартире скончались двое детей трех и пяти лет, в другой — 24-летняя женщина и ее двое малолетних детей.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших! Мы разделяем с вами боль утраты. Администрация города возьмет на себя организацию процесса похорон и окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре», — написал Дадаев.

Глава города также поручил рассмотреть вопрос о выделении пострадавшим материальной помощи. Кроме того, мэрия направит письмо на имя председателя правительства Дагестана Артема Здунова об оказании помощи уже в соответствии с республиканскими нормами.

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