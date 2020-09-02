Киев, 2 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Cогласно последним данным, в 2020 году на Украине ожидается урожай на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году, заявил сегодня, 2 сентября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Премьер уточнил, что на показатели урожая повлияли погодные условия. Вместе с тем он не стал комментировать, как такой недобор зерна скажется на состоянии экономики страны.

ИА REGNUM напоминает, что в середине августа министерство экономики Украины подписало меморандум с участниками рынка зерна, согласовав предельный объем экспорта зерна в 2020/21 маркетинговом году. В частности, экспорт пшеницы был согласован на уровне 17,5 млн тонн. В правительстве отметили, что это тот ориентир, который сбережет внутреннюю продовольственную безопасность Украины, но и экспортные возможности.

Согласно официальным данным, производство зерновых и зернобобовых культур на Украине в 2019 году составило рекордные 75 млн тонн. В 2018 году итоговый урожай составил также рекордные на тот момент 70,1 млн тонн.