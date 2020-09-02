Москва, 2 сентября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Цены на нефть, открывшись 2 сентября с утра уверенным ростом, к вечеру весь потенциал роста исчерпали и топчутся на месте, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так, цена нефти марки Brent ближе к вечеру повышается всего лишь на 0,06%, а WTI — на 0,05%. Ряд инвестиционных банков, в том числе Goldman Sachs, повысили прогнозы по цене на нефть на 2021 год.

Но рынок воспринял неоднозначно заявление министра энергетики ОАЭ о том, что ОАЭ в августе не соблюдали установленную ОПЕК+ квоту на добычу нефти, превысив её на 100 тыс. баррелей в сутки.

Пока Brent не закрепилась выше $46,50 за баррель, рано говорить о достижении ею более сильного уровня сопротивления в $47,10 за баррель.

Однако рынок выглядит пока неуверенным в будущем росте. Сегодня ожидаются колебания цены Brent в рамках $45,50−46,50 за баррель», — считает эксперт.

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