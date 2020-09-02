Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга закрепил победу защитников Муринского парка в городском суде. Уже вторая инстанция подтвердила, что правительство города незаконно перевело часть участка Муринского парка площадью 1,8 га из зоны «рекреация» в зону «спорт» ради строительства второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» (ООО «Анна Нова»), против которого выступают местные жители.

Елена Молчанова ИА REGNUM Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе победу защитников Муринского парка в городском суде.

Как уточнили 2 сентября активисты в своей официальной группе в одной из социальных сетей, прокуратура также вновь поддержала позицию защитников парка.

«Решение городского суда вступило в законную силу, и теперь мы будем добиваться отмены разрешения на строительство в Куйбышевском районном суде и возвращения участка 1,8 га в ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

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Однако останавливаться на достигнутом активисты не хотят и планируют добиться сноса строительного забора, возведенного на месте остановленной стройки.

Добавим, жители Петербурга на митингах и в судах давно выступали за сохранение Муринского парка и против застройки. Губернатор Александр Беглов заявлял, что решил проблему еще накануне собственных выборов, летом 2019 года, призывая граждан прекратить выходить на публичные акции, но с тех пор ситуация с мертвой точки не сдвинулась.