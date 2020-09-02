Ярославль, 2 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело о крушении дебаркадера на Волге в Ярославле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 25 августа 2019 года.

Затонувший дебаркадер в Ярославле

Дебаркадер затонул при буксировке к новому месту стоянки, столкнувшись с затопленным понтоном на дне реки. Дело было возбуждено Северо-Западном следственным управлением на транспорте по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Обвинение было предъявлено руководителю бизнес-направления «Пассажирские перевозки и КОФ» и службы ремонта «Ярославского речного порта» Андрею Жальнину. Именно порт занимался буксировкой. Два раза суд возвращал материалы в прокуратуру, после чего рассмотрел дело по существу. 20 августа суд вынес решение о прекращении уголовного преследования Жальнина, применив в качестве наказания судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM дебаркадер прибыл в Ярославль из Москвы. Собственник собирался использовать его в качестве плавучего ресторана на Волжской набережной. Внешний вид плавучего сооружения вызвал возмущение многих ярославцев, после чего по распоряжению губернатора дебаркадер отбуксировали в речной порт. Там он мешал работе, и было принято решение перевести судно к бесхозному причалу у деревни Парково. Во время буксировки дебаркадер получил пробоину и затонул.

После этого надводная часть была разобрана. Однако бетонный остов дебаркадера, по сведениям источника ИА REGNUM, до сих пор находится на дне реки. Поднять его из-за большой массы крайне сложно.