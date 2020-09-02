Москва, 2 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Уборочная кампания в России находится в активной фазе и по показателям опережает уровни 2019 года. Об этом 2 сентября заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза России.

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«В настоящее время уборочная кампания находится в активной фазе. Намолочено свыше 101 млн тонн зерна, темпы уборки и показатель урожайности существенно превосходят 2019 года», — заявил Патрушев.

Он напомнил, что в 46 регионах России уже стартовал сев озимых культур — засеяно 3,5 млн гектар. По планам, площадь под них составит 19 млн гектар.

«Стоит вспомнить, с какими климатическими трудностями столкнулись в 2020 году аграрии. В отдельных субъектах на юге, Северном Кавказе, Сибири и на Дальнем Востоке коррективы в работу вносили и заморозки, и засухи, и пожары», — указал он.

Недобор урожая в Ставропольском и Краснодарском краях уже составили почти 5 млн тонн.

«Рассчитываем нивелировать потери за счёт урожая в Центральном и Приволжском федеральных округах. Вместе с тем ранее озвученный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых в 122,5 млн тонн мы планируем исполнить», — добавил Патрушев.