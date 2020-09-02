Москва, 2 сентября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В агропромышленном комплексе сохранилась тенденция к росту зарплат, несмотря на пандемию. Об этом 2 сентября заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор урожая

«Очень важно, что сохранена тенденция увеличения зарплаты в сельском хозяйстве. За первое полугодие она составила 29 тыс. рублей», — заявил Патрушев.

«Более того, по имеющимся данным, с мая средняя зарплата в сельском хозяйстве превышает 30 тыс. рублей. Мы очень рассчитываем, что положительный вектор сохранится», — подчеркнул он.