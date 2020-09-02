Владимир, 2 сентября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 2 сентября зарегистрировано 195 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5520 пациентов. В регионе было проведено 197 тыс. 935 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 346 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 55 человек. На стационарном лечении находится 31 пациент с ОРВИ и 354 — с пневмонией.