Владимир, 2 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Во Владимирской области 2 сентября подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области зарегистрированы 6374 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5520 пациентов, в том числе 22 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 195 человек.