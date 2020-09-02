Липецк, 2 сентября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончался 81-летний житель областного центра.

Всего по состоянию на 2 сентября в регионе было зарегистрировано 28 летальных случаев.