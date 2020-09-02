Париж, 2 сентября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Багдад (Ирак) с намерением помочь стране подтвердить «суверенитет» страны после многолетнего конфликта, сообщает Le Figaro.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон проведет всего несколько часов в столице Ирака, где встретится с главными официальными лицами страны.

Президент Франции стал первым главой иностранного государства, посетившим Ирак с момента назначения в мае нового премьер-министра страны Мустафы аль-Каземи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции выступил в защиту свободы печати в стране после объявления о том, что сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда.

Подробнее в материале:Charlie Hebdo: Макрон выступил в защиту «свободы богохульства»