Вашингтон, 2 сентября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Два разведывательных самолёта ВВС США 2 сентября провели многочасовые разведывательные полёты возле южных границ России. Это следует из данных мониторинга западных авиационных ресурсов на 2 сентября.

U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung RC-135W

Согласно этим данным, в полётах участвовали разведывательный самолёт ВВС США RC-135W, который вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, а также патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии.

Также известно, что разведывательные самолёты проводили полёты вдоль южных берегов полуострова Крым и приближались к Новороссийску, временами подлетая к границе России на расстояние в 20−25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в США у побережья штата Вирджиния разбился палубный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye американских ВМС.