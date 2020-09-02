Москва, 2 сентября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Многомиллиардные убытки российских авиакомпаний связаны с тем, что их издержки сократились намного меньше, чем приносящий доход пассажиропоток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

Комментируя данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), согласно которым убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января — июня составил 121 млрд рублей, экономист заявил, что подобные обстоятельства являются весьма логичными.

«Из-за чего тяжелая ситуация? Большинство авиакомпаний имеет на вооружении иностранные самолёты. Большинство из них не приобретаются, а берутся в лизинг и компании должны вносить лизинговые платежи. Пассажиропоток упал катастрофически. Соответственно, упала выручка. А большая часть затрат авиакомпаний почти не изменилась — лизинговые платежи никуда не делись. Снизились затраты на топливо и в какой-то степени снизились затраты на зарплаты персонала. Но многие затраты сохранились. Соответственно положение дел в авиационной отрасли сложилось очень тяжёлое», — сказал Хестанов.