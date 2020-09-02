Москва, 2 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Урожай зерна в России в текущем году ожидается не хуже, чем в прошлом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 сентября, выступая на итоговой коллегии Минсельхоза.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Зерноток в период уборки урожая

Он отметил, что уборочная кампания завершается, и прогнозируемый урожай будет не хуже, чем в 2019 году. В минувшем году в России собрали 121,2 млн тонн зерна, включая 74,5 млн тонн пшеницы. В этом году ожидается сбор 122,5 млн тонн зерна, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

Урожай 2019 года был вторым по объёму в постсоветской истории. Максимальным был урожай в 2017 году, тогда собрали 135,5 млн т зерна.

По данным Минсельхоза РФ на 1 сентября, уже собрано 101,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в бункерном весе).

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