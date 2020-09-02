Москва, 2 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Любая поддержка многодетных семей в России приветствуется. Государство выгодно помогать многодетным семьям, потому что это рост демографии, а, соответственно, рост экономики старны, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя возможную отмену налога на имущество для многодетных семей.

Константин Маковский. На кухне. 1913

«В соответствии с Налоговым законодательством налог на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, которая в свою очередь зависит от его площади, целевого назначения объекта, материала, из которого построен объект, года постройки, сдачи в эксплуатацию и даже экономической ситуации в регионе.

В связи с этим на некоторые объекты недвижимости ввиду их высокой кадастровой стоимости начисляются достаточно внушительные налоги. Многодетные семьи при наличии у них такой возможности стараются приобретать жилые помещения большей площадью, чем если бы детей в семье было двое, чтобы каждый ребенок имел место для учебы, игр, сна и просто уединения.

При увеличении площади жилья, естественно увеличивается и налог на него. Таким образом при отмене налога на имущество физических лиц многодетные семьи сэкономят определенную сумму (в некоторых случаях весьма приличную), которую смогут потратить с пользой для семьи.

Поэтому считаю необходимым предусмотреть в законодательстве дополнительные меры поддержки членов многодетных семей в виде освобождения их от уплаты налогов на имущество.

Имущественный налог относится к числу местных налогов, за счет которых пополняются бюджеты муниципальных образований, в связи с этим полагаю, в случае принятия законодательной инициативы, будет предусмотрен один из двух вариантов:

1) Не «отмена» налога как такового, а предоставление налогового вычета, когда имущественный налог поступает в местный бюджет, но его размер возмещается физическому лицу за счет уменьшения размера НДФЛ (федерального налога);

2) возмещение муниципальным образованиям за счет средств федерального бюджета суммы доходов, неполученных местными бюджетами в результате отмены налога на имущество членов многодетных семей.

Конечно, в этом случае уменьшится размер поступлений в федеральный бюджет. Но, в масштабах государства, полагаю, эти суммы не так существенны, как для бюджетов муниципальных образований и многодетных семей», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с предложением об отмене налога на имущество для ряда семей.

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