Оренбург, 2 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за недостатка в новостройках квартир площадью 33 квадратных метра в муниципальном бюджете пришлось предусматривать средства на покупку дополнительных метров в квартирах, предназначенных для детей-сирот. Об этом на оперативном совещании в мэрии отчиталась замглавы муниципалитета по вопросам ЖКХ и городского транспорта Татьяна Малышева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Согласно областному закону, выпускников детских домов должны обеспечивать квартирами, чья площадь не менее 33 квадратных метров. По словам Малышевой, достаточное количество квартир такой площадью отсутствует, поэтому осуществляется приобретение жилья площадью от 36 до 38 квадратных метров. В 2020 году на оплату допметров в городском бюджете заложено 13 млн рублей.

Запланированных субвенций в размере 147 989 100 рублей хватит для приобретения 108 жилых помещений общей площадью не менее 33 квадратных метров каждое. На 1 сентября приобретено 48 квартир.