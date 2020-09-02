Черкесск, 2 сентября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено 53 носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения достигло 5216, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По этому показателю республика поднялась на четвертое место в СКФО. Больше носителей вируса выявлено лишь в Ставропольском крае (12 237), Дагестане (11 145) и Кабардино-Балкарии (6570).

Если сравнить наименьший показатель прироста COVID-пациентов, который был зафиксирован в Карачаево-Черкесии 8 августа (10 человек), то на 2 сентября он вырос более чем в пять раз.

В настоящее время в регионе проходят лечение 770 пациентов с COVID-19. Из них госпитализированы 65 человек. Остальные в виду легкого течения болезни находятся под контролем врачей в амбулаторных условиях.

Вылечились за все время пандемии 4420 жителей республики (+21 за прошедшие сутки). Число летальных случаев составляет 26 — наименьшй показатель в СКФО.