Владикавказ, 2 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4989. За минувшие сутки прирост составил 23 человека, такие данные привел 2 сентября минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Если учесть, что в республике 11 августа было зафиксировано наименьшее число заразившихся — пять человек, то рост количества ежедневных выявленных случаев заражения увеличился более чем в четыре раза. В настоящее время в регионе остаются под наблюдением врачей 446 человек, у которых диагностировали COVID-19. В госпиталях проходят лечение 279 человек, у 50 из них подтвержден коронавирус, в том числе у трех детей. В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Число выздоровевших достигло 4404 человека (по данным федерального оперативного штаба — 4453). За прошедшие сутки их стало больше на 34 человека. Скончались от осложнений 67 жителей региона.