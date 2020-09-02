Берлин, 2 сентября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного прототипа обновлённого флагманского кроссовера BMW X7. Фотографии авто размещены на сайте издания Motor1.

Motor1 BMW X7

Новый BMW X7, согласно изображениям, будет оснащён доработанной лицевой частью с более крупной радиаторной решёткой, иным капотом и бампером в духе последней версии седана седьмой серии.

Что же касается головной оптики, то она у нового кроссовера будет находиться ниже, чем у актуального поколения модели. На корме у кроссовера появится иной задний бампер и иная схема светодиодных фонарей.

Премьера новинки состоится не ранее, чем через год.

Напомним, компания BMW планирует в 2022 году официально представить кроссовер X1 с электрическим электромотором.

Читайте также: BMW 6-Series Gran Turismo покидает авторынок США