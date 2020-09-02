Оренбург, 2 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Оренбургская область ежегодно станет получателем федеральной поддержки, которая будет направляться педагогам за классное руководство. Из федерального бюджета региону в 2020 году выделят более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По данным министерства образования Оренбуржья, получать доплату в размере 5 тыс. рублей станут около 13 тысяч учителей. Выплата будет осуществляться с учетом районного коэффициента.

Напомним, во время выступления с посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года Владимир Путин поручил с 1 сентября ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей, источником финансирования которой является федеральный бюджет.