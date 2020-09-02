Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. В Белокалитвинском районе Ростовской области несколько пожарных расчётов приступили к тушению крупного природного пожара. К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

Сообщение о возгорании в районе хутора Богатов в экстренные службы поступило в 12:05 мск. По оперативным данным, площадь пожара составляет 2 гектара. Горит кустарник и сухая растительность.

«В тушении задействованы 29 человек, девять единиц техники. Происходит наращивание группировки», — уточнили в ведомстве.