Киев, 2 сентября, 2020, 14:49 — ИА Регнум. С 1 октября 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) выведет из обращения монету номиналом 25 копеек и банкноты старого образца. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба регулятора.

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«Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введённые в оборот до 2003 года, перестают быть платёжным средством во время осуществления расчётов наличными и будут выведены из оборота с 1 октября 2020 года», — сказано в сообщении.

В НБУ рассказали, что намерены активнее выводить из оборота бумажные банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монеты номиналом 1 гривна образца 1996 года, заменяя их более современными монетами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НБУ утилизировал около 266 млн банкнот на общую сумму, эквивалентную $905 млн.